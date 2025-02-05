В России почти в 10 раз выросло число конфискованных у пьяных водителей автомобилей

«Ъ»: В России почти в 10 раз выросло число конфискованных у водителей авто

В России с 2022 года почти в 10 раз выросло число автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей. Об этом со ссылкой на судебную статистику пишет «Коммерсантъ».

Рост числа конфискованных автомобилей начался после вступления в силу в июле 2022 года поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают конфискацию транспортных средств за повторную езду в пьяном виде или без водительских прав, а также за многократные выезды на встречную полосу или за значительные превышения скорости.

Если во втором полугодии 2022 года правоохранители конфисковали 614 автомобилей, то в первом полугодии 2024 это число выросло до 5800. Статистика не содержит информации, за какие именно нарушения конфисковывали автомобиль, однако, судя по числу приговоров, наиболее популярное нарушение среди вышеперечисленных — езда за рулем в нетрезвом состоянии.

Согласно статистике Верховного суда России, с 2022 по 2024 годы российские суды конфисковали более 12 тысяч раз машины и мотоциклы у пьяных водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Верховный суд разрешил конфисковать автомобиль, который находится в совместной собственности у супругов, за нарушение ПДД. В том числе это касается повторного управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.