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04:10, 30 марта 2025Бывший СССР

Очевидец рассказала о сбежавшем на детском велосипеде бойце ВСУ

РИА Новости: Боец ВСУ бежал от наступающих ВС России на детском велосипеде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежал от наступающих Вооруженных сил России на детском велосипеде. Об этом рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки в Донецкой народной республике (ДНР).

По ее словам, боец ВСУ держал ее в заложниках под прицелом и присматривался к девушкам. «Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать», — отметила она. Очевидец добавила, что когда российские войска стали подходить к населенному пункту, солдат сел на детский велосипед и уехал.

Ранее сообщалось, что иностранные инструкторы, которые должны были обучать бойцов ВСУ использовать западное оружие, сбежали с одного из полигонов после удара российских войск. По словам бывшего военнослужащего ВСУ, перешедшего на сторону РФ, после этого украинским солдатам пришлось обучаться пользованию оружием по роликам из YouTube.

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