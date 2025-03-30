РИА Новости: Боец ВСУ бежал от наступающих ВС России на детском велосипеде

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежал от наступающих Вооруженных сил России на детском велосипеде. Об этом рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки в Донецкой народной республике (ДНР).

По ее словам, боец ВСУ держал ее в заложниках под прицелом и присматривался к девушкам. «Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать», — отметила она. Очевидец добавила, что когда российские войска стали подходить к населенному пункту, солдат сел на детский велосипед и уехал.

Ранее сообщалось, что иностранные инструкторы, которые должны были обучать бойцов ВСУ использовать западное оружие, сбежали с одного из полигонов после удара российских войск. По словам бывшего военнослужащего ВСУ, перешедшего на сторону РФ, после этого украинским солдатам пришлось обучаться пользованию оружием по роликам из YouTube.