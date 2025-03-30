Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежал от наступающих Вооруженных сил России на детском велосипеде. Об этом рассказала РИА Новости беженка из Новооленовки в Донецкой народной республике (ДНР).
По ее словам, боец ВСУ держал ее в заложниках под прицелом и присматривался к девушкам. «Говорил, что себе вот эту заберу, которая помоложе, она мне готовить будет кушать», — отметила она. Очевидец добавила, что когда российские войска стали подходить к населенному пункту, солдат сел на детский велосипед и уехал.
Ранее сообщалось, что иностранные инструкторы, которые должны были обучать бойцов ВСУ использовать западное оружие, сбежали с одного из полигонов после удара российских войск. По словам бывшего военнослужащего ВСУ, перешедшего на сторону РФ, после этого украинским солдатам пришлось обучаться пользованию оружием по роликам из YouTube.