Россиянам назвали срок отключения отопления

Разворотнева: Отопление отключают после 5 дней средней температуры выше 8°

В соответствии с нормами, отопление могут отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура была выше восьми градусов тепла, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Такой срок депутат назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Есть санитарные нормы, в соответствии с которыми отопление можно отключать, если в течение пяти дней среднесуточная температура превышает восемь градусов тепла. Но это только рекомендации. То есть раньше отключать точно нельзя, позже отключать можно Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

«По большому счету, решение о включении или отключении централизованного отопления принимают органы власти: по всей России — это органы местного самоуправления, в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе — это региональные органы власти. Их решение может быть продиктовано целым рядом обстоятельств. Например, у нас были аномально теплые дни в марте. При этом все понимали, что холода вернутся, а включить отключенную систему гораздо сложнее и дороже», — сообщила Разворотнева.

Другим фактором, который влияет на срок отключения отоплена, депутат назвала наличие запасов топлива.

«У нас есть регионы, в которых стоимость отопления не полностью ложится на плечи населения, например, на севере. Там часто даже котельные только дизельные. Там, конечно, очень дорого стоит отопление, поэтому часть этих денег компенсируется за счет местных бюджетов. Не всегда у них есть деньги. Поэтому финансовые соображения тоже могут влиять на эти решения», — заключила она.

Ранее россиянам рассказали, куда обратиться при некачественном отоплении в квартире. Если УК или ТСЖ игнорируют заявку, потребитель вправе пожаловаться в региональную жилинспекцию — обращение можно подать через «Госуслуги». Жаловаться можно не только на холодные батареи, но и несвоевременное отключение ресурса с приходом весны.