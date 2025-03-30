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10:52, 30 марта 2025Мир

Переданные ВСУ танки застряли в Польше

NI: Предназначенные для ВСУ австралийские танки Abrams застряли в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza / Reuters

Предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ) австралийские танки M1A1 Abrams застряли в Польше. Об этом сообщает The National Interest (NI).

«Немецкие танки в свое время простаивали в Польше, и теперь может разыграться похожий сценарий. Переданные Австралией основные боевые танки M1 Abrams могут этой весной застрять в Польше, вместо того чтобы быть развернутыми на Украине, где они крайне необходимы», — говорится в материале.

Отмечается, что Канберра обязалась передать Киеву свои танки M1A1 с условием, что получит от Вашинтона более новую версию машин М1А2. Австралия передала 49 единиц техники.

После смены администрации в США процесс передачи ВСУ танков затянулся. Несколько подразделений объекта в польском Жешуве, через который идет 80 процентов западной техники, передаваемой Киеву, приостановили работы.

Ранее опрос, проведенный социологическим центром Opinia24, показал отношение жителей Польши к поставкам оружия Украине. На вопрос, нужно ли Варшаве предоставить Киеву больше оружия, 27 процентов поляков ответили «определенно нет», еще 26 процентов респондентов выбрали вариант «вероятно, нет». 17 процентов ответили, что не знают.

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