Вильфанд рассказал о приходе весны на всю территорию России

Вильфанд: Начиная с апреля на всю территорию России придет весна

Начиная с 1 апреля на всей территории России прогнозируется температура выше или около климатической нормы, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в начале апреля на всей территории России наступит теплая погода и придет весна. «Только на выходных в Хабаровском крае и Якутии температура будет ниже нормы», — рассказал он.

Как отметил специалист, со вторника (1 апреля), особенно в среду (2 апреля), и в этих регионах температура будет близка к норме. На всей остальной части страны столбики термометров покажут отметки заметно выше нормы.

Вильфанд добавил, что из-за мощного антициклона температура в Западной Сибири в первую неделю следующего месяца будет на 12-14 градусов выше нормы. Кроме того, очень высокие цифры (днем от 0 до плюс 4 градусов) зафиксируют Магаданской области и на Чукотке.

Ранее температура воздуха в Петербурге побила очередной рекорд, поднявшись до 15 градусов по Цельсию.