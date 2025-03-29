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17:33, 29 марта 2025Экономика

Санкт-Петербург побил очередной тепловой рекорд

Синоптик Колесов: Санкт-Петербург побил тепловой рекорд 2007 года
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tanja Giessler / Getty Images

Температура воздуха в Санкт-Петербурге побила очередной рекорд, поднявшись до 15 градусов по Цельсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика Александра Колесова.

По данным специалиста, день субботы, 29 марта, стал самым теплым в Северной столице за всю историю наблюдений.

Прежний рекорд для этого дня был зафиксирован в 2007 году — тогда температура воздуха прогревалась до 14,7 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал потепление с 1 апреля почти всем регионам России. В конце рабочей недели тепловой аномалии не будет наблюдаться лишь в Красноярском крае, на западе Якутии и в Забайкалье.

Также он спрогнозировал погоду на выходные, 28 и 29 марта, для жителей столичного региона.

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