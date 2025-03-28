Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Вильфанд: 29 и 30 марта в Москве будет солнечная и ясная погода

В выходные, 29 и 30 марта, в Москве будет солнечная и ясная погода. Об этом рассказал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика ночью за счет облачности температура воздуха в столице будет от минус 1 до плюс 2 градусов Цельсия. Днем потеплеет до плюс 12-14 градусов. «Ветер небольшой совсем, юго-восточный или совсем штилевой. Много солнца. Очень комфортная погода», — добавил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что такая погода на 5-6 градусов теплее климатической нормы и больше соответствует концу апреля. «Так что насладиться можно вполне. Сейчас облачность есть, осадков уже нет. И, кстати, порывы в облаках», — заключил специалист.

Ранее Вильфанд пообещал потепление с 1 апреля почти всем регионам России. В конце рабочей недели тепловой аномалии не будет наблюдаться лишь в Красноярском крае, на западе Якутии и в Забайкалье.