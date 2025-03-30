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21:10, 30 марта 2025Силовые структуры

Полицейские задержали нелегального мигранта после погони с авариями

В Петербурге задержали таксиста-мигранта, пытавшегося уйти от полицейской погони
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Полицейские задержали таксиста-мигранта, который пытался уйти от погони и устроил массовое ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Выяснилось, что водитель и один из его пассажиров находились на территории России нелегально, что и стало причиной попытки скрыться от сотрудников полиции.

Мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Ладой», после чего задел еще два стоящих автомобиля — Kia и Mercedes. В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля и его пассажирка, уточнили в региональном главке МВД.

Ранее житель Самары прописал почти сотню мигрантов. Россиянин поставил на регистрационный учет 92 иностранца. При этом реального намерения предоставлять жилье мигрантам у него не было.

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