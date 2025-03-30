Полиция задержала застрявшего в лифте после поджога россиянина

В Санкт-Петербурге полиция задержала застрявшего в лифте после поджога мужчину

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину после поджога. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что россиянин поссорился с родственниками и решил устроить пожар. Он поджег мусор у общей двери на лестничной площадке и стал подниматься вверх на лифте, однако лифт застрял.

На место происшествия прибыли пожарные и правоохранители. Они вызволили нарушителя из заточения и задержали. Известно, что огонь не распространился далее трех квадратных метров, его удалось быстро ликвидировать.

Ранее в марте под Калугой следователи возбудили уголовное дело в отношении безработного местного жителя, который разозлился на свою 60-летнюю мать и поджег ее вместе с домом.