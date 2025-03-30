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23:52, 29 марта 2025Силовые структуры

Появились подробности дела о человеческих останках в тележке в Петербурге

Полицейские сообщили, что убить женщину в Петербурге мог ее квартиросъемщик
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Полицейские установили личность женщины, которую убили и расчленили в Санкт-Петербурге — жертвой стала 63-летняя уроженка Республики Карелия. Также стало известно, что сделать это мог 77-летний мужчина, которому она сдавала квартиру, сообщила пресс-служба регионального главка Министерства внутренних дел в Telegram-канале.

Как следует из данных полиции, между женщиной и квартиросъемщиком произошел конфликт. Предположительно, в итоге мужчина напал на хозяйку квартиры и убил ее. Пытаясь скрыть следы преступления, он расчленил тело и пытался избавиться от останков.

«Фигурант задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — уточняется в сообщении. Материалы дела передали в следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали мужчину, перевозившего в продуктовой тележке человеческие останки. В квартире, где проживал мужчина, также были обнаружены части человеческого тела.

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