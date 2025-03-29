В Петербурге задержали перевозившего в продуктовой тележке части женского тела мужчину

В Петербурге задержали мужчину с частями тела женщины в продуктовой тележке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, перевозившего в продуктовой тележке человеческие останки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, 29 марта в доме на Загородной улице полицейский остановил 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были найдены части женского тела. В его квартире также обнаружили человеческие останки.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Как сообщает «Mash на Мойке», останки принадлежат 63-летней уроженке Карелии — она сдавала квартиру своему будущему расчленителю.

Ранее в Санкт-Петербурге из реки Невы выловили тело мужчины. Сообщалось, что его заметили возле Академии художеств на Университетской набережной. Руки мужчины были обмотаны скотчем.