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19:13, 29 марта 2025Силовые структуры

В Петербурге задержали перевозившего в продуктовой тележке части женского тела мужчину

В Петербурге задержали мужчину с частями тела женщины в продуктовой тележке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Telegram-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, перевозившего в продуктовой тележке человеческие останки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по городу.

По данным следствия, 29 марта в доме на Загородной улице полицейский остановил 78-летнего мужчину с продуктовой тележкой, в которой были найдены части женского тела. В его квартире также обнаружили человеческие останки.

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Как сообщает «Mash на Мойке», останки принадлежат 63-летней уроженке Карелии — она сдавала квартиру своему будущему расчленителю.

Ранее в Санкт-Петербурге из реки Невы выловили тело мужчины. Сообщалось, что его заметили возле Академии художеств на Университетской набережной. Руки мужчины были обмотаны скотчем.

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