Раскрыта заработанная за 2024 год Зеленским и его семьей сумма

Зеленский и его семья за 2024 год заработали более 15 миллионов гривен

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его семьи за 2024 год заработали более 15 миллионов гривен (около 31 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает издание «Политика Страны».

Более восьми миллионов гривен Зеленские получили от погашения облигаций внутреннего государственного займа. Еще семь миллионов — от сдачи недвижимости в аренду, банковского процента от вкладов и зарплаты президента. При этом заметных изменений в активах, недвижимости и транспортных средствах у семьи Зеленского не произошло.

Ранее стало известно, что на территории Украины идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй президентский срок.