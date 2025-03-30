Стало известно о подготовке Зеленского к выдвижению на второй срок

The Economist: Идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок

На Украине идет серьезная подготовка к выдвижению кандидатуры украинского лидера Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники.

«Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — говорится в публикации.

По информации журнала, Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, на котором поручил команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое может быть введено в конце апреля.

Первое подтверждение этого может появиться накануне или 5 мая, когда истекает срок проведения парламентского голосования по продлению военного положения, которое завершается 8 мая. Отмена военного положения необходима для начала избирательного процесса.

Источники издания не назвали точные сроки, однако сообщили, что выборы проведут летом, примерно в начале июля.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф рассказал, что власти Украины согласны с необходимостью проведения президентских выборов.