Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 30 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке Зеленского к выдвижению на второй срок

The Economist: Идет серьезная подготовка к выдвижению Зеленского на второй срок
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На Украине идет серьезная подготовка к выдвижению кандидатуры украинского лидера Владимира Зеленского на второй президентский срок. Об этом пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники.

«Сейчас идет серьезная подготовка к тому, чтобы Зеленский выступил перед избирателями во второй раз, и довольно скоро», — говорится в публикации.

По информации журнала, Зеленский на прошлой неделе созвал совещание, на котором поручил команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое может быть введено в конце апреля.

Первое подтверждение этого может появиться накануне или 5 мая, когда истекает срок проведения парламентского голосования по продлению военного положения, которое завершается 8 мая. Отмена военного положения необходима для начала избирательного процесса.

Источники издания не назвали точные сроки, однако сообщили, что выборы проведут летом, примерно в начале июля.

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стив Уиткофф рассказал, что власти Украины согласны с необходимостью проведения президентских выборов.

    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные передавали ВСУ разведданные и координировали почти все удары HIMARS

    На Украине заявили о продвижении ВС России на трех направлениях

    В РФС назвали сроки завершения работы над российским аналогом FIFA

    Раскрыты подробности о прокатившем полицейского на капоте россиянине

    Умер актер фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

    Российский полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя и попал на видео

    У побережья королевства в Океании объявили угрозу цунами

    Стало известно о подготовке Зеленского к выдвижению на второй срок

    Активисты с полицией пришли в бордели в российском городе

    «Краснодар» разгромил аутсайдера РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше