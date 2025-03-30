Раскрыты подробности о прокатившем полицейского на капоте россиянине

В Дагестане водитель, прокативший полицейского на капоте, уехал с места аварии

В Дагестане водитель, который несколько километров ехал с полицейским на капоте, до этого уехал с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, нарушителем оказался 42-летний житель региона. Сначала он столкнулся с другим автомобилем в селе Дылым, а потом скрылся с места аварии, не дожидаясь наряда полиции. На посте в Казбековском районе на его машину обратили внимания, потому что она была без номеров.

В ответ на требование остановиться водитель протащил на капоте полицейского. Этот момент попал на видео.