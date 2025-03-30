Российский полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя и попал на видео

В Дагестане полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя

В Дагестане полицейский проехал несколько километров на капоте нарушителя и попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов едет на капоте черного автомобиля без номеров. Через несколько секунд водитель машины решает остановиться, тогда силовик спускается с капота и резко открывает дверь автомобиля.

По данным канала, полицейский проехал на капоте с Казбековского поста до Хасавюрта. Водитель задержан.

Ранее полицейский из Орска проехал 1,5 километра на капоте автомобиля для задержания злоумышленников, подозреваемых в серии краж.