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16:51, 30 марта 2025Россия

Рогозин рассказал о ситуации после новостей о скором прекращении огня

Рогозин: Тыл расслабился после новостей о скором прекращении огня
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Тыл расслабился после новостей о скором прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом рассказал сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

По его словам, Российская армия теперь реже получает беспилотники и другие необходимые на фронте вещи от волонтеров. «Из-за этой нежданно-негаданно свалившейся на тыл расслабухи помощь фронту стала значительно меньше», — написал Рогозин.

Сенатор заявил, что сейчас не стоит расслабляться, а мирному населению нужно дальше помогать российским военным.

«Многие армейские, особенно штурмовые подразделения, нуждаются в <..> поддержке. Расход на фронте огромный. Экипировка изнашивается быстро. <..> То же самое дроны, они как спички расходуются», — отметил он.

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