Сенатор Рогозин: ВСУ обрабатывают БПЛА сверхтоксичными ядами и ракетным топливом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обрабатывать свои беспилотные летательные аппараты сверхтоксичными ядами и ракетным топливом. Из-за этого фиксируются множественные отравления бойцов ВС России, которые голыми руками прикасаются к трофейным, сбитым украинским дронам, об этом предупредил командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Он также прикрепил фотографии последствий контакта людей с отравленными беспилотниками. По его словам, яды, которыми украинские военные покрывают беспилотники, по химическому составу напоминают гептил, большие запасы которого хранятся на Южмашзаводе в Днепропетровске.

«Информация, к сожалению, достоверная. Берегите себя!» — написал Рогозин.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые выпустили по Подмосковью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) UJ-31 ZLYVA. Боевая часть дрона представляет собой гранату советского противотанкового гранатомета РПГ-7.