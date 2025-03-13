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22:50, 13 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о множественных отравлениях бойцов ВС России из-за дронов ВСУ

Сенатор Рогозин: ВСУ обрабатывают БПЛА сверхтоксичными ядами и ракетным топливом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обрабатывать свои беспилотные летательные аппараты сверхтоксичными ядами и ракетным топливом. Из-за этого фиксируются множественные отравления бойцов ВС России, которые голыми руками прикасаются к трофейным, сбитым украинским дронам, об этом предупредил командир отряда Б.А.Р.С. «Сармат» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

Он также прикрепил фотографии последствий контакта людей с отравленными беспилотниками. По его словам, яды, которыми украинские военные покрывают беспилотники, по химическому составу напоминают гептил, большие запасы которого хранятся на Южмашзаводе в Днепропетровске.

«Информация, к сожалению, достоверная. Берегите себя!» — написал Рогозин.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые выпустили по Подмосковью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) UJ-31 ZLYVA. Боевая часть дрона представляет собой гранату советского противотанкового гранатомета РПГ-7.

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