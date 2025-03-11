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13:36, 11 марта 2025Россия

Стало известно о впервые использованном ВСУ для атаки на Подмосковье БПЛА с гранатой

Shot: ВСУ впервые использовали для атаки на Подмосковье БПЛА UJ-31 ZLYVA
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

В ходе массированной атаки в ночь на 11 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые выпустили по Подмосковью беспилотный летательный аппарат (БПЛА) UJ-31 ZLYVA. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, именно этот дрон использовался при попытке удара по нефтебазе «Ока-центр» в Серпухове. Обломки беспилотника рухнули на территории предприятия и возле Борисовского шоссе. Взрывное устройство, которое нес аппарат. обезвредили саперы.

Авторы поста подчеркивают, что UJ-31 ZLYVA способен набирать высоту до двух тысяч метров. Боевая часть БПЛА — граната советского противотанкового гранатомета РПГ-7. По данным канала, ВСУ модернизируют эти дроны, увеличивая дальность полета до тысячи километров.

Ранее в сети появились кадры с последствиями падения обломков дрона на территории нефтебазы. На опубликованных кадрах пожарный проливает покрытый копотью резервуар для нефтепродуктов. Открытого горения или дыма не наблюдается. Как выяснилось, емкости для хранения топлива не повреждены.

В ночь на вторник, 11 марта, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов запущенных по России дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Еще двоих спасти не удалось. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.

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