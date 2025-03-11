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13:13, 11 марта 2025Россия

Последствия падения обломков дрона на нефтебазу в Подмосковье сняли на видео

Опубликованы кадры последствий падения обломков БПЛА на нефтебазу в Серпухове
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео с последствиями падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтебазу «Ока-центр» в подмосковном Серпухове. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как сотрудник экстренных служб проливает водой покрытую копотью резервуар для хранения нефтепродуктов. Открытого огня и дыма не наблюдается.

По информации издания, нефтебаза могла быть одной из целей ночной атаки ВСУ. Подчеркивается, что емкости с топливом не пострадали.

Ранее Минздрав России сообщил, что в результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Еще двоих спасти не удалось. Жертвам произошедшего выплатят компенсации

В ночь на вторник, 11 марта, в Подмосковье сбили 91 из 337 дронов запущенных по России дронов. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, 74 беспилотника уничтожены на подлете к столице. «Лента.ру» составила полную хронологию самой массированной атаки ВСУ на Россию с начала спецоперации.

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