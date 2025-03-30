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15:37, 30 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о слежке через беспроводные наушники

Мошенники используют беспроводные наушники для слежки и кражи данных
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

Злоумышленники могут использовать уязвимость в беспроводных наушниках, чтобы следить за россиянами или красть их данные. Об этой опасности предупредила инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская в разговоре с РИА Новости.

По словам эксперта, гарнитуры, использующие слабые или устаревшие алгоритмы шифрования, передают данные по Bluetooth в полуоткрытом виде. Едемская объяснила, что мошенники могут перехватить трафик, расшифровать его и таким образом завладеть личной информацией.

Кроме того, преступники способны удаленно включить микрофон в наушниках и прослушивать пользователя. Наконец, злоумышленники могут внедрить в наушники вредоносный код и получить доступ к файлам, сообщениям, контактам и банковским приложениям, а также узнать логины и пароли жертвы на разных ресурсах.

Аналитик отметила, что для защиты от подобного мошенничества нужно пользоваться беспроводными наушниками с Bluetooth не ниже версии 5.0. Кроме того, Едемская призвала отключать Bluetooth на телефоне, когда человек им не пользуется, а также не подключаться к устройствам с незнакомыми именами.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники могут использовать СНИЛС россиян. В частности, с помощью этих данных аферисты взламывают аккаунт на портале «Госуслуги».

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