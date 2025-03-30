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21:16, 30 марта 2025Забота о себе

Россиянам дали совет на фоне появления нового вируса

Профессор Зуев призвал снова носить маски из-за появления неизвестного вируса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Виктор Зуев прокомментировал ситуацию с вызывающим кашель с кровью вирусом. Об этом он высказался в интервью «Аргументы и факты».

Зуев заявил, что сейчас следует принимать все меры, которые актуальны и при наличии известного вируса-возбудителя. По его мнению, сейчас наблюдается вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Эксперт дал совет россиянам снова носить маски.

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«Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным», — призвал он.

Профессор также советовал не покидать дом без необходимости, избегать мест скопления большого числа людей и соблюдать методы санитарной гигиены.

29 марта Telegram-канал Shot написал, что россияне начали болеть неизвестным вирусом, вызывающим кашель с кровью и высокую температуру. Заболевшие рассказали, что тесты на ковид и грипп дали отрицательный результат.

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