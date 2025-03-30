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03:50, 30 марта 2025Россия

Россиянам назвали запрещенные к выбрасыванию на свалку виды мусора

Юрист Корнеев: На свалку нельзя выбрасывать батарейки и строительный мусор
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам виды мусора, которые запрещено выбрасывать на свалку под угрозой штрафа.

Он уточнил, что строительный мусор не относится к твердым коммунальным отходам, и его нельзя утилизировать в обычный бак или конейнер. Необходимо заключить договор с организацией, которая имеет лицензию на вывоз отходов I-IV классов опасности.

Также нельзя выбрасывать на свалку батарейки и аккумуляторы, поскольку содержащиеся в них вещества, в том числе свинец и цинк, загрязняют почву и воду.

К обычному мусору не относятся старые шины, крупная бытовая техника, компьютеры, мебель и макулатура. Юрист рассказал, что они долго разлагаются и вредят экологии, поэтому в случае, если их вывозит не специализированная компания, полагается штраф от двух тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что дачников могут оштрафовать за нарушение правил при сжигании мусора.

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