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08:38, 25 марта 2025Россия

Россиян предупредили о больших штрафах за неправильное сжигание мусора на дачах

Дачников предупредили о больших штрафах за неправильное сжигание мусора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Дачников могут оштрафовать за нарушение правил при сжигании мусора. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Он пояснил, что как таковое сжигание не запрещено, однако необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, обустроить место для огня в виде котлована или использовать металлическую емкость и соблюдать безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов.

При этом категорически запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев. Штраф за подобные нарушения может достигать сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года у россиян начнут отбирать дачи за сорняки и мусор на участках. Предлагается признать участок неиспользуемым, если в течение двух и более лет на нем не появится фундамента и если за пять лет построенное здание не будет зарегистрировано. При наличии построек участок будет считаться заброшенным, если здания не используются по назначению или если конструктивные элементы построек повреждены или разрушены в течение пяти лет. Заброшенными также могут быть признаны участки не для капитального строительства, если в течение трех лет ими не пользовались по назначению, если они захламлены мусором или более чем на 50 процентов заросли сорняками высотой более метра, а собственник более года не очищает землю от лишней растительности.

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