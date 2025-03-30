Россиянам рассказали о неочевидной причине снижения либидо

На уровень либидо влияют не только стресс, усталость и эмоциональное состояние человека, но и осанка, предупредил врач-остеопат, сооснователь клиники «ОСТЕО ЛАЙТ» Сергей Стеканов. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Стеканов объяснил, что половое влечение — это сложный процесс, зависящий от гормонального фона, психоэмоционального состояния, работы внутренних органов и здоровья опорно-двигательного аппарата человека. Особенно важную роль в этом вопросе играет положение тазовых костей, крестца и поясничного отдела позвоночника, так как они прямо влияют на нервную регуляцию, кровообращение и работу органов малого таза, уточнил он.

По словам врача, плохая осанка и, как следствие, зажимы в крестцово-подвздошном сочленении, малоподвижность и неправильное положение костей таза могут нарушать передачу нервных импульсов и приводить к дисфункции половой системы. Например, смещение матки и яичников влияет на выработку половых гормонов эстрогенов и прогестерона, отвечающих за либидо. Кроме того, из-за проблем с осанкой может появиться дискомфорт во время секса, что также сказывается на половом влечении, добавил врач.

Также неправильная осанка напрямую связана с дисфункцией мышц тазового дна. Зажатая тазовая диафрагма, в свою очередь, ухудшает кровообращение, что ведет к застойным явлениям, проблемам с потенцией у мужчин и снижению сексуального желания у женщин Сергей Стеканов врач-остеопат

Стеканов отметил, что, как правило, после восстановления осанки и анатомически верного положения тазовых костей у женщин нормализуется тонус мышц, исчезает болевой синдром и улучшается чувствительность во время полового акта.

Ранее мужчин с низким либидо предупредили о серьезных последствиях для здоровья. Ученые из японского университета Ямагата выяснили, что редко занимающиеся сексом мужчины имеют более высокий риск смертельных заболеваний.