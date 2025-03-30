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13:02, 30 марта 2025Россия

Россиянка позагорала без нижнего белья на балконе и возмутила соседей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: freepik / freepik

Жительница Красноярска позагорала без нижнего белья на балконе и возмутила соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отказавшаяся от одежды россиянка расположилась у открытого окна в откровенной позе и попала на фото. Отмечается, что инцидент произошел в жилом комплексе «Полтавский».

В свою очередь, местные жители раскритиковали женщину за неподобающее поведение. Горожане обвинили красноярку в разврате, заявив, что ее могут увидеть дети из домов напротив.

В феврале сообщалось, что иностранец зашел голым в магазин на курорте Пхукет в Таиланде и разозлил местных жителей.

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