Россиянка позагорала без нижнего белья на балконе и возмутила соседей

Жительница Красноярска позагорала без нижнего белья на балконе и возмутила соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отказавшаяся от одежды россиянка расположилась у открытого окна в откровенной позе и попала на фото. Отмечается, что инцидент произошел в жилом комплексе «Полтавский».

В свою очередь, местные жители раскритиковали женщину за неподобающее поведение. Горожане обвинили красноярку в разврате, заявив, что ее могут увидеть дети из домов напротив.

В феврале сообщалось, что иностранец зашел голым в магазин на курорте Пхукет в Таиланде и разозлил местных жителей.