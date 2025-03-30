Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский БПЛА

Российские военные научились перехватывать и сажать новый БПЛА ВСУ «Фурия 2»

Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фурия 2». Об этом рассказал оператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным Волк, сообщает в воскресенье, 30 марта, Telegram-канал РИА Новости.

«Это уже второе поколение, модернизированное. В [ходе] модернизации они добились больших частот управления, дальности и в целом рэбоустойчивости. Раньше они проходили в наши районы на низкой высоте, потому что ПВО их не видело, а РЭБ на данных частотах у нас не было — мы не знали, где эти частоты», — отметил он.

Однако российским военным все же удалось перехватить и посадить в целости и сохранности новый украинский разведывательный дрон, добавил собеседник агентства. По его словам, его изучение позволило понять, как противодействовать БПЛА такого типа.

«После посадки с помощью специальных систем на нашей территории мы смогли узнать, сколько частот и какие они есть, перенастроили нашу РЭБ и теперь данный вид беспилотного судна не проходит даже линию обороны», — констатировал российский морской пехотинец.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинские войска практически по всей линии фронта начали применять FPV-дроны повышенной дальности, которая возросла до 40 километров.