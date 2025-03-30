Российские военные подбили дронами американский бронеавтомобиль ВСУ

Бронеавтомобиль ВСУ за полмиллиона долларов подбили дроном за 40 тысяч рублей

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали журналистам трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer и стоит около полумиллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам командира ремонтной роты указанной бригады с позывным «Механик», машину удалось подбить двумя FPV-дронами стоимостью лишь 35-40 тысяч рублей. «Так наши дронщики наносят урон натовской технике», — констатировал военный.

Как уточнил мастер ремонтной роты с позывным Малой, подбитая техника имеет хорошую броню и усиленную ходовую часть, но из-за большого количества электроники при выходе любого датчика из строя машина не трогается с места, что и помогло заполучить бронеавтомобиль, который после восстановления будет отправлен в один из музеев трофейной техники.

Ранее от одного из пленных, воевавшего в боях на донецком направлении с лета 2022 года, стало известно, что ВСУ уже почти три года воюют, используя иностранные снаряды.