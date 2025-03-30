Российские журналисты попали под удар беспилотника ВСУ в ДНР

Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника ВСУ в Горловке

Съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале компании.

В сообщении отмечается, что около 15:00 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Отмечается, что съемочная группа успела увернуться от прямой атаки.

Уточняется, что беспилотник разозвался рядом, его осколки при этом задели машину. «Водитель и телеоператор контужены, сейчас им оказывается медицинская помощь», — подчеркнули в ГТРК «Донецк».

26 марта сообщалось, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева и оператор Дмитрий Волков подорвались на мине в Белгородской области. Волков получил минно-взрывную травму и ожоги. Прокофьеву спасти не удалось. Ей было 35 лет.