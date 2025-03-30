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17:08, 30 марта 2025Силовые структуры

Российского уголовника арестовали за изнасилование школьницы и расправу над ней

В Тверской области суд арестовал мужчину за изнасилование и убийство школьницы
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Следком

В Тверской области суд арестовал 34-летнего местного жителя за изнасилование 13-летней школьницы и расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 131 («Изнасилование») и 105 («Убийство») УК РФ.

21 марта девочка из деревни Рязаново ушла в гости к подруге, ее передвижение зафиксировала камера наружного наблюдения. Вскоре она исчезла. Без признаков жизни школьницу обнаружили в лесу у СНТ «Ручеек». Как сообщалось, по подозрению в расправе над ней задержали ранее судимого мужчину.

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