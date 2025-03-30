Секретарь совета безопасности округа Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

Гладков: Ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получил секретарь совета безопасности Грайворонского округа. Об этом в Telegram сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, удар пришелся по частному сектору. В результате атаки минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук получил заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Радченко.

На данный момент его везут в областную клиническую больницу. Состояние Радченко оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали использовать FPV-дроны повышенной дальности. Их, в частности, заметили в Белгородской и Курской областях.