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11:39, 30 марта 2025Россия

Секретарь совета безопасности округа Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

Гладков: Ранен секретарь совета безопасности Грайворонского округа
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получил секретарь совета безопасности Грайворонского округа. Об этом в Telegram сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, удар пришелся по частному сектору. В результате атаки минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук получил заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Радченко.

На данный момент его везут в областную клиническую больницу. Состояние Радченко оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что украинские войска начали использовать FPV-дроны повышенной дальности. Их, в частности, заметили в Белгородской и Курской областях.

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