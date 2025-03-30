Шольц обратился к США с предупреждением

Шольц: Европа готова к коллективному ответу на пошлины США

Канцлер Германии Олаф Шольц пригрозил США «коллективным ответом» Европы на введение пошлин. Его цитирует Reuters.

При этом политик отметил, что европейские страны пойдут на такой шаг, если американская сторона «не оставит им выбора». По его словам, Европа «не проявляет наивности, но и не демонстрирует слабости». «Мы как ЕС отреагируем как единое целое», — предупредил Шольц.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить тарифы против Европейского союза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону.