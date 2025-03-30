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08:54, 30 марта 2025Бывший СССР

Снайпер рассказал об изнасилованиях девушек украинскими солдатами в ДНР

РИА Новости: ВСУ грабили мирных жителей и насиловали девушек в Шахтерском ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

В селе Шахтерское Донецкой народной республики (ДНР) солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грабили мирное население и насиловали девушек. Об этом сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль.

По его словам, в ходе зачистки населенного пункта от украинских военных найденные гражданские лица были перемещены в надежный подвал. Общение с местными жителями показало, что бойцы ВСУ могли их «спокойно грабить, если это девушки — насиловать». «И мотивация была такая: №Если вы здесь остались, следовательно, вы ждете русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам"», — объяснил собеседник агентства.

Ранее пенсионерка из Суджи, эвакуированная в пятницу волонтерами и МЧС с освобождаемой территории, заявила о попытке изнасилования со стороны военного ВСУ.

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