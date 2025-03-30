РИА Новости: ВСУ разбили голову мужчине в Казачьей Локне за незнание украинского

Жительница села Казачья Локня рассказала, как она с мужем жила под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как она сообщила РИА Новости, ее муж неоднократно подвергался избиению со стороны украинских солдат под различными предлогами.

«Были такие [солдаты ВСУ], которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — рассказала она. Кроме того, однажды украинские военнослужащие заставили их встать на колени и начали стрелять по земле рядом с ногами.

Другой солдат угрожал семейной паре. Как утверждает женщина, боец заявил, что будь его воля, всех гражданских в селе бы «на лоскуты порезали».

Ранее другая жительница этого села рассказала, что украинские солдаты поставили на колени местного молодого мужчину и избили его. Они подозревали пострадавшего в том, что он шпионит в интересах армии России.