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05:46, 30 марта 2025Россия

Солдаты ВСУ избили мужчину в российском селе за незнание украинского языка

РИА Новости: ВСУ разбили голову мужчине в Казачьей Локне за незнание украинского
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жительница села Казачья Локня рассказала, как она с мужем жила под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как она сообщила РИА Новости, ее муж неоднократно подвергался избиению со стороны украинских солдат под различными предлогами.

«Были такие [солдаты ВСУ], которые за то, что у меня муж не знает украинского языка, разбили ему голову», — рассказала она. Кроме того, однажды украинские военнослужащие заставили их встать на колени и начали стрелять по земле рядом с ногами.

Другой солдат угрожал семейной паре. Как утверждает женщина, боец заявил, что будь его воля, всех гражданских в селе бы «на лоскуты порезали».

Ранее другая жительница этого села рассказала, что украинские солдаты поставили на колени местного молодого мужчину и избили его. Они подозревали пострадавшего в том, что он шпионит в интересах армии России.

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