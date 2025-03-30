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21:16, 29 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации итальянского наемника на Украине

Рогов сообщил о ликвидации воевавшего на стороне ВСУ итальянского наемника
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

На Украине ликвидировала итальянского наемника Юрия Превитали, который на протяжении как минимум двух лет воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в Telegram-канале.

По данным Рогова, Превитали — уроженец итальянского города Бергамо. Он прибыл на Украину в марте 2023 года. В западных СМИ утверждали, что военный был мирным волонтером.

«С марта 2023 года он состоял в составе нацистского подразделения "Карпатская Сич", был штурмовиком и в многочисленных интервью пафосно заявлял, что "готов умереть в войне с русскими"», — рассказал Рогов. Он не уточнил подробности ликвидации наемника.

Ранее стало известно, что воюющего за Украину американского наемника осудили в Донецке. Его заочно приговорили к семи годам лишения свободы.

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