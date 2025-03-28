Воюющего за Украину американского наемника осудили в Донецке

В Донецке осудили на 7 лет воюющего за Украину наемника из США Вардаро

В Донецке суд заочно приговорил к семи годам лишения свободы наемника из США Роберта Вардаро, принимающего участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Вардаро признан виновным по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, иностранец приехал на Украину в период с февраля 2022 года в качестве наемника. Вардаро добровольно вступил в Интернациональный легион и прошел военную подготовку. Его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Затем осужденный участвовал в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения. За это Вардаро получил 346 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Вардаро служил в Корпусе морской пехоты США. Во время службы он командировался в Сирию, Ирак и Афганистан.

