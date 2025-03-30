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20:37, 30 марта 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавших в ДНР в ходе атаки БПЛА российских журналистов

Журналист ГТРК «Донецк» Старущенко сообщил, что уцелел в ходе атаки БПЛА в ДНР
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ЧП Донецк

Корреспондент государственной телерадиокомпании (ГТРК) «Донецк» Виталий Старущенко рассказал, что уцелел в ходе атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Горловке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщает ТАСС.

Журналист добавил, что водитель их автомобиля получил контузию и был отправлен на амбулаторное лечение, оператору оказывается медицинская помощь.

О том, что съемочная группа ГТРК «Донецк» попала под удар беспилотника Вооруженных сил Украины в Горловке, стало известно ранее 30 марта. Отмечалось, что около 15:00 украинский дрон попытался ударить по автомобилю, в котором были водитель, оператор и корреспондент телеканала. Водитель сумел увернуться от прямой атаки — беспилотник разозвался рядом с машиной, однако, его осколки все равно задели транспортное средство.

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