Сторонники Гуцул вышли на пикет у СИЗО в Кишиневе, где она содержится

Сторонники арестованной главы Гагаузии Евгении Гуцул вышли на пикет у СИЗО №13 в Кишиневе, где она содержится. Об этом в воскресенье, 30 марта, сообщает ТАСС.

По словам участников акции, которые принесли плакаты с надписями «Гагаузия гордится Евгенией Гуцул», «Женя, мы с тобой», они собираются протестовать весь день.

«Сегодня мы приехали к СИЗО №13, где содержится Евгения Гуцул, чтобы выразить ей свою поддержку и показать, что мы находимся рядом с ней не только в ее душе, но и физически, здесь», — заявил журналистам активист, муниципальный советник города Комрат Иван Паня.

Он возмутился тем, что молдавская полиция задержала его и еще ряд активистов из Гагаузии, когда они намеревались прибыть на заседание состоявшегося 28 марта суда, чтобы поддержать Гуцул.

В свою очередь, участник пикета, глава фракции блока «Победа» в горсовете города Бельцы Вячеслав Жуков призвал оппозиционеров объединяться и выходить на массовые протесты. «Кто думает, что это его не коснется, глубоко ошибается. Они доберутся до всех бизнесменов, которые не поддерживают правящий режим президента Майи Санду, до всех фермеров, до всех предприятий», — сказал он.

Ранее сама Евгения Гуцул назвала свой арест попыткой властей Молдавии растоптать волю народа и призвала своих соратников продолжать борьбу. Она отметила, что не сломлена, не отречется от своих убеждений и призвала своих соратников продолжать отстаивать «права гагаузского народа и всех граждан, верящих в честность и справедливость». Политик заявила, что «настоящая борьба только начинается» и поблагодарила всех, кто открыто выступил в ее поддержку после ареста.

28 марта сообщалось, что Евгению Гуцул отправили под арест 20 суток по требованию прокуратуры Молдавии. Власти страны обвинили главу Гагаузской автономии в нелегальном финансировании избирательной кампании на пост башкана Гагаузии, а также в фальсификации документов.