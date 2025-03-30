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17:53, 30 марта 2025Силовые структуры

«Стрелок из Бибирево» приговорен к колонии

В Москве суд приговорил мужчину за стрельбу по прохожим в Бибирево
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Прокуратуры г. Москвы

В Москве суд приговорил «стрелка из Бибирево» к четырем с половиной годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

4 июня 2024 года 51-летний житель Москвы выпил и начал стрелять из пневматической винтовки по прохожим из своей квартиры. В результате его действий пострадали два человека, а также было повреждено остекление автобуса, ущерб превысил 26 тысячи рублей. Позднее он объяснил свое преступление тем, что ему помешали звуки, доносящиеся с улицы.

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