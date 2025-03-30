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20:54, 30 марта 2025Россия

Таксист избил подростка в российском городе

В Тюмени таксист избил подростка после концерта рэпера
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Тюмени таксист избил подростка после концерта рэп-исполнителя. Об этом сообщает Ural Mash в Telegram.

Конфликтная ситуация в российском городе возникла из-за того, что кто-то из подростков кинул бутылку в автомобиль таксиста. На кадрах, публикуемых изданием, можно заметить, как водитель подошел к молодым людям и начал оскорблять их. После этого он схватил одного из подростков за кофту и стал бить его кулаком по лицу.

По данным Ural Mash, стоящие рядом подростки прогнали мужчину. О состоянии избитого молодого человека не сообщается.

Ранее стало известно, что в Иркутске избили таксиста-инвалида. Пострадавший поступил в больницу с переломами костей лица, порванной селезенкой и переломами ребер.

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