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15:12, 6 марта 2025Силовые структуры

В российском городе избили таксиста-инвалида

В Иркутской области толпа мужчин избила таксиста-инвалида
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Иркутске толпа мужчин избила таксиста-инвалида. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, потерпевшего вытащили из машины на обочине дороги в городе Зима. Далее толпа набросилась на него, избивая руками и ногами. Предположительно, нападавшие — группировка во главе с местным криминальным авторитетом.

Раненого после избиения посадили в багажник и отвезли в таксопарк. Там ему помогла хозяйка учреждения. Сейчас пострадавший в реанимации с переломами костей лица, порванной селезенкой и сломанными ребрами.

Ранее стало известно, что в Калуге задержали 19-летнего юношу, избившего пенсионера в магазине.

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