В российском городе избили таксиста-инвалида

В Иркутской области толпа мужчин избила таксиста-инвалида

В Иркутске толпа мужчин избила таксиста-инвалида. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, потерпевшего вытащили из машины на обочине дороги в городе Зима. Далее толпа набросилась на него, избивая руками и ногами. Предположительно, нападавшие — группировка во главе с местным криминальным авторитетом.

Раненого после избиения посадили в багажник и отвезли в таксопарк. Там ему помогла хозяйка учреждения. Сейчас пострадавший в реанимации с переломами костей лица, порванной селезенкой и сломанными ребрами.

Ранее стало известно, что в Калуге задержали 19-летнего юношу, избившего пенсионера в магазине.