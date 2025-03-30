В Финляндии заявили о неспособности Трампа препятствовать России в достижении мира

Профессор Малинен: Трамп больше не может препятствовать России в достижении мира

Глава США Дональд Трамп не имеет больше ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и угрожать Ирану с Китаем, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.

По его словам, администрация США не сможет одновременно продлевать военные действия на Украине и запугивать Иран с Китаем «с помощью серьезно преувеличенных ресурсов». «Это блеф, который лопнет перед лицом президента США», — подчеркнул он.

По мнению финского эксперта, Вашингтон больше не способен параллельно участвовать в нескольких геополитических процессах.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и США желают урегулирования конфликта на Украине и совместно движутся в этом направлении.