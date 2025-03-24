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12:47, 24 марта 2025Мир

В Кремле рассказали о желании США урегулировать конфликт на Украине

Песков: Россия и США желают урегулирования конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия и США желают урегулирования конфликта на Украине и совместно движутся в этом направлении, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание», — пояснил представитель Кремля.

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По словам Пескова, Москве и Вашингтону «предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием».

Утром в понедельник, 24 марта, начался новый раунд переговоров России и США об урегулировании конфликта на Украине в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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