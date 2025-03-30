Украина атаковала дронами электроподстанцию в российском селе

Губернатор Богомаз: ВСУ атаковали дронами электроподстанцию в брянском Подывотье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье. Об этом в воскресенье, 30 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы, несмотря на заявления о прекращении ударов по объектам российской энергетики, атаковали с помощью FPV — дронов село Подывотье Севского района», — констатировал он, отметив, что пострадавших нет.

Глава региона добавил, что в результате действий украинской стороны в селе нарушено энергоснабжение.

Ранее 30 марта сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ ранения получил заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Радченко. Он был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.