Умер актер фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

Актер фильма «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен умер в возрасте 90 лет

Актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в фильме «Поющие в терновнике» и сериале «Сегун», умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Уточняется, что артист скончался поздно вечером 29 марта по местному времени (днем 30 марта по Москве) от осложнений после перенесенного инсульта.

Ранее сообщалось, что американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт», ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он умер у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон.