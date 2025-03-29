Умер актер из фильм «Основной инстинкт»

Актер Дэнис Арндт умер в возрасте 86 лет

Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме «Основной инстинкт», скончался. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Ему было 86 лет. Он умер у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон.

Арндт служил во Вьетнаме в качестве пилота вертолета. Во время службы он получил две медали «Пурпурное сердце». После завершения военной карьеры получил образование в Вашингтонском университете. По совету своего друга он начал путь в театре, пройдя прослушивание на роль в пьесе. Также Арндт снимался в ряде сериалов, в том числе «Сверхъестественное».

Ранее британский актер Саймон Фишер-Бекер, известный по ярким эпизодическим ролям в культовых сериале «Доктор Кто» и фильме «Гарри Поттер», ушел из жизни в возрасте 63 лет.