Подполковник Дэвис: слова Путина всегда подкрепляются реальными действиями

К словам российского президента Владимира Путина нужно относиться серьезно, так как они всегда подкрепляются реальными действиями, призвал отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Как указал военный, британский премьер Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон, глава Украины Владимир Зеленский делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности.

«Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманы», — прокомментировал подполковник слова Путина о появившейся возможности добить украинских боевиков.

Ранее глава России заявил, что сейчас у России сложилась стратегическая инициатива по всей линии фронта.