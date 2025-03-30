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06:07, 30 марта 2025Мир

Американский военный призвал cерьезно относиться к словам Путина

Подполковник Дэвис: слова Путина всегда подкрепляются реальными действиями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

К словам российского президента Владимира Путина нужно относиться серьезно, так как они всегда подкрепляются реальными действиями, призвал отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Как указал военный, британский премьер Кир Стармер, французский лидер Эммануэль Макрон, глава Украины Владимир Зеленский делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности.

«Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманы», — прокомментировал подполковник слова Путина о появившейся возможности добить украинских боевиков.

Ранее глава России заявил, что сейчас у России сложилась стратегическая инициатива по всей линии фронта.

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