В Амстердаме прошла демонстрация против поставок оружия Киеву

В Амстердаме прошла акция против поставок оружия Киеву и за мир на Украине

В Амстердаме прошла акция, участники которой выступали против поставок западного оружия Киеву и за установление мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В демонстрации, прошедшей на площади Дам в центре нидерландской столицы, участвовали десятки человек. Они выступили с призывами прекратить вооружать Украину, способствовать мирному урегулированию конфликта и не допустить прямого столкновения России и НАТО.

Демонстранты принесли с собой плакаты и флаги голубого и белого цвета, символизирующие мир.

Участвовавший в акции журналист и политолог Аб Гителинк рассказал, что оптимистично смотрит на перспективу мирного урегулирования украинского конфликта из-за начавшегося диалога между властями России и США.

«То, что происходит между американцами и русскими, вселяет оптимизм. И я думаю, что там есть все предпосылки для мирного соглашения», — сказал он.

Во время демонстрации также прошла акция в память о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали правительство раскрыть данные о местонахождении своих близких.