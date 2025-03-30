В Европе заявили о катастрофическом положении Зеленского

Зеленский оказался загнан в угол из-за сделки с США по ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в катастрофическом положении. Из-за сделки с США по полезным ископаемым украинский лидер загнан в угол, пишет РИА Новости со ссылкой на Le Monde.

В материале говорится, что перед Зеленским стоит сложный выбор — он либо должен подписать соглашение, что станет предательством интересов страны, либо должен отказаться от этого соглашения, но такое развитие событий может разозлить президента США Дональда Трампа.

«Есть большой риск навлечь на себя гнев хозяина Белого дома Дональда Трампа со всеми вытекающими последствиями для Украины», — указывается в материале. Там отмечается, что сейчас Зеленский, находясь в невыгодном положении, пытается показаться храбрым.

Ранее стало известно, что Украина получила от США проект нового соглашения по ресурсам, который «нарушает все красные линии Киева».