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21:08, 30 марта 2025Силовые структуры

В Петербурге расчленили модельера

В Петербурге пенсионер расчленил модельера
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге пенсионер убил модельера и расчленил ее тело. Об этом сообщает 78.ru.

Утверждается, что предполагаемого убийцу остановил участковый. 78-летний пенсионер перевозил останки модельера в продуктовой тележке, фрагменты ее тела нашли и в комнате мужчины.

Пенсионер снимал жилье у погибшей в течение четырех лет, однако в последнее время между ними происходили конфликты, поскольку мужчина часто что-то ломал. Вскоре он предложил заплатить за два месяца вперед, и хозяйка приехала к нему, чтобы обсудить этот вопрос. Тогда он убил ее и решил скрыть следы преступления.

Ранее полицейские установили личность женщины, которую убили и расчленили в Санкт-Петербурге, — жертвой стала 63-летняя уроженка Республики Карелия. «Фигурант задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства», — уточняется в сообщении управления МВД.

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