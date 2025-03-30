В работе нескольких российских сервисов произошел масштабный сбой

Россияне пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса»

В работе нескольких российских сервисов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su

В частности, пользователи пожаловались на работу «Яндекс Музыки», «Яндекс Еды» и «Янлекс Пэй». Общее количество жалоб достигло 2,9 тысячи.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей, а также Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.

Пользователи пожаловались на проблемы с работой сайта и мобильного приложения, а также на общий сбой сервиса.

Ранее также сообщалось о сбоях в работе «Яндекса». В Роскомнадзоре заявили, что сервисы не работали из-за проблем на инфраструктуре компаний.