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15:44, 30 марта 2025Интернет и СМИ

В работе нескольких российских сервисов произошел масштабный сбой

Россияне пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: freepik / Freepik

В работе нескольких российских сервисов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su

В частности, пользователи пожаловались на работу «Яндекс Музыки», «Яндекс Еды» и «Янлекс Пэй». Общее количество жалоб достигло 2,9 тысячи.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей, а также Нижегородской, Новосибирской и Свердловской областей.

Пользователи пожаловались на проблемы с работой сайта и мобильного приложения, а также на общий сбой сервиса.

Ранее также сообщалось о сбоях в работе «Яндекса». В Роскомнадзоре заявили, что сервисы не работали из-за проблем на инфраструктуре компаний.

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